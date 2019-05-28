2019-05-28T14:33:55+03:00
Общество

Под Волгоградом принудительно закрыли два аварийных ФАПа

Суд приостановил их работу на 15 суток до устранения нарушений
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Не секрет, что многие фельдшерско-акушерские пункты в волгоградских селах сегодня скорее напоминают развалины, нежели медицинские учреждения. Да, постепенно в Волгоградской области устанавливают новые ФАПы, но прогресс дошел еще не везде. Например, в хуторе Новоаксайский и в селе Ковалёвка Октябрьского района медпункты уже находятся в таком ужасном состоянии, что сотрудники Роспотребнадзора, увидев это безобразие, подали в суд на власти и потребовали закрыть их немедленно.

- В ФАПе села Ковалевка на потолках и стенах трещины на всю длину и высоту помещения. Такие трещины и в вестибюле, и в процедурном кабинете и подсобном помещении, Они представляют угрозу как работникам медицинской организации, так и пациентам. Медпункт хутора Новоаксайский выглядит еще хуже: потолок от постоянных залитий в протекающей кровли провис и деформировался, на стенах трещины, в процедурном кабинете неровные полы, из-за того, что доски под линолеумом прогнили. А между кабинетом фельдшерского приема и процедурным кабинетом вообще отсутствует фрагмент стены, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

Сотрудники ведомства обратились в суд и потребовали закрыть аварийные ФАПы. Суд согласился с мнением специалистов и постановил пока приостановить деятельность медпунктов на 15 суток. За это время руководителя обязаны устранить дефекты. Вот только люди остались без медпомощи в поселках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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