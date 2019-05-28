2019-05-28T14:08:42+03:00
Происшествия

Под Волгоградом мужчина погиб, сорвавшись с крыши

В Михайловском районе работник упал с кровли ангара
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградские следователи выясняют обстоятельства гибели 39-летнего мужчины, который накануне сорвался с крыши в хуторе Сикачи Михайловского района области. Вместе с напарниками он ремонтировал крышу ангара одной из частных фирм. Предварительно, шифер не выдержал его веса. Лист сломался, работник сорвался вниз с высоты семи метров и упал на бетонный пол. Травмы оказались несовместимы с жизнью - мужчина скончался на месте.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталия Рудник, перекрыть крышу ангара в качестве подработки четверым жителям Михайловки предложил управляющий местного сельскохозяйственного предприятия. К работе они приступили две недели назад.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей трагедии. Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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