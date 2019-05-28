2019-05-28T14:08:32+03:00
Происшествия

Астраханские следователи выясняют причины крушения легкомоторного самолета

В катастрофе пострадали два человека
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото Южного следственного управления на транспорте СК РФ.Фото Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Изменить размер текста:

ЧП случилось 28 мая возле населенного пункта Первомайский в Приютненском районе Калмыкии. Примерно в 08.40 утра в экстренные службы поступил звонок от очевидцев, которые сообщили, что потерпел крушение легкомоторный самолет. Двух мужчин увезли на «скорой» в больницу. Они живы, но получили тяжелые травмы.

На место происшествия направились следователи Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Они установили, что с этого воздушного судна обрабатывали от саранчи поля местных фермеров. Почему самолет упал, и что привело к ЧП, теперь предстоит выяснить следователям. На данный момент известно лишь то, что один из пострадавших 46-летний житель Минеральных Вод. Личность второго пострадавшего при крушении еще уточняется.

- В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточняют «КП-Волгоград» в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Волгоградом принудительно закрыли два аварийных ФАПа
Под Волгоградом мужчина погиб, сорвавшись с крыши
В Волгограде муж убил жену за лень и пьянство
Из-за ДТП возле «Волгоград-Арены» образовалась пробка
Под Волгоградом брат ударил брата ножом в грудь
Под Волгоградом пристава будут второй раз судить за присвоение денег должников
19-летний волгоградец сбил пешехода-ровесника и уехал с места аварии
Под Волгоградом женщина на буксируемом авто протаранила КамАЗ
В Волгограде полицейские устроили для маршруток проверку на дорогах
Астраханская прокуратура прикрыла 23 сайта с проститутками
Рекечинский о планах «Ротора»: «Сохраним костяк команды, усиления будут точечные»
В Волгограде два молодых парня избили и ограбили женщину
В Волгограде металлические люки меняют на антивандальные
80-летнего волгоградца, едва не убившего соседку по даче, отправили в колонию на шесть лет
В Камышине построили современную школу на тысячу мест
Волгоградцев просят сообщать о стихийных свалках
Маршрутке №174 Волгоград – Краснослободск продлили путь
Для речных трамвайчиков воды в Волге пока хватает
Сквер у завода «Красный Октябрь» в Волгограде сделают во французском стиле
В Волгограде сообщникам убийцы контрактника дали 26 лет колонии на двоих
Один волгоградец заразился от клеща лихорадкой, второй - боррелиозом
В Михайловке чиновники подарили частнику коммунальное имущество на 20 миллионов рублей
В Волгограде игрушку для страйкбола приняли за гранату