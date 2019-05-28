Астраханские следователи выясняют причины крушения легкомоторного самолета

СЕГОДНЯ 14:08 2019-05-28T14:08:32+03:00

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ЧП случилось 28 мая возле населенного пункта Первомайский в Приютненском районе Калмыкии. Примерно в 08.40 утра в экстренные службы поступил звонок от очевидцев, которые сообщили, что потерпел крушение легкомоторный самолет. Двух мужчин увезли на «скорой» в больницу. Они живы, но получили тяжелые травмы.

На место происшествия направились следователи Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Они установили, что с этого воздушного судна обрабатывали от саранчи поля местных фермеров. Почему самолет упал, и что привело к ЧП, теперь предстоит выяснить следователям. На данный момент известно лишь то, что один из пострадавших 46-летний житель Минеральных Вод. Личность второго пострадавшего при крушении еще уточняется.

- В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточняют «КП-Волгоград» в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU