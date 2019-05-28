2019-05-28T12:22:58+03:00
Происшествия

В Волгограде муж убил жену за лень и пьянство

Он зарубил ее топором и сбросил в погреб
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина находится в СИЗО.Мужчина находится в СИЗО.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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С заявлением о пропаже родной дочери в полицию пришла жительница Кировского района. Она рассказала, что дочка уже с февраля не появляется дома. Супруг ничего не знает о ее местонахождении. Уже на следующий день следователи нашли тело 51-летней женщины. Оно находилось в подвале дома, где она жила вместе с мужем.

На первом же допросе мужчина признался: убил ее я. Как оказалось, в последнее время супруги постоянно ругались. глава семейства отчитывал нерадивую жену за лень и пьянство. Пока тот трудился в огороде, делал все по дому, благоверная пила и спала. Во время одной из ссор, когда она снова легла отдыхать, мужчина не выдержал и ударил ее топором в шею. После чего сначала спрятал тело под семейное ложе, а затем перенес в подвал, где оно все это время и хранилось. Много раз, по словам волгоградца, он порывался пойти и сознаться. Но что-то его останавливало.

- Сейчас житель Кировского района находится в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело за предумышленное убийство, - сообщили "КП-Волгоград" СУ СК по Волоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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