Из-за ДТП возле «Волгоград-Арены» образовалась пробка

СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-28T11:54:38+03:00

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Авария произошла около 12 часов возле Волгоград-Арены в Центральном районе волгограда. 30-летний мужчина на "Сузуки" ехал в сторону центра. Неожиданно в иномарке отказали тормоза. Авто выехало на встречную полосу, где в этот момент ехал 50-летний волгоградец на «семерке». Машины столкнулись.

Чудом, что в аварии никто не пострадал. У «семерки» полностью снесло весь перед. Машина восстановлению не подлежит. Чуть меньше повреждений у «Сузуки». Но владельцу предстоит дорогостоящий ремонт.

"Семерка" восстанавлению не подлежит.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Из-за ДТП образовалась пробка. Машины перекрыли полосу движения для общественного транспорта, поэтому стоят троллейбусы. Волгоградцам предлагают добираться пока другими видами транспорта.

Сейчас сотрудники городской ГАИ делают все, чтобы устранить последствия ЧП и восстановить нормальное движение по проспекту Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU