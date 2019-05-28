2019-05-28T13:22:32+03:00
Происшествия

Под Волгоградом брат ударил брата ножом в грудь

Они поссорились в кафе
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине предстоит долгое лечение.Мужчине предстоит долгое лечение.
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Сообщение о раненом мужчине в Иловлинской больнице пришло к полицейским от персонала медучреждения. Они сообщили, что вечером 26 мая к ним доставили местного жителя, которому проткнули грудную клетку.

Следователи выяснили, что виноват в ЧП родственник жертвы.

29-летний мужчина встретился со своим 38-летний сводным братом в кафе. Решили посидеть, поговорить за жизнь. Но мирной беседы не получилось. Младший стал выговаривать старшему за непутевую жизнь, давать советы. Это родственнику очень не понравилось. Он был уже изрядно пьян, когда схватился за нож и ударил им в грудь брата. Как он объяснил позже на допросе: плохо соображал, что делал. Всему виной – водка.

- Сейчас раненый житель Иловли находится на лечениb. А его брат – в СИЗО. Ему предстоит ответить за причинение тяжкого вреда здоровью. За преступление грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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