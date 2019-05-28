2019-05-28T10:28:52+03:00
Происшествия

Под Волгоградом пристава будут второй раз судить за присвоение денег должников

Мужчина уже получил условный срок за подобное преступление
Екатерина МАЛИНИНА
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Собранные должниками деньги мужчина присваивал себе.Собранные должниками деньги мужчина присваивал себе.Фото: Евгений ЧЕРНЫХ
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Заместитель начальника отдела службы судебных приставов Клетского района попался еще в 2017 году. Выяснилось, что мужчина взыскивая деньги с должников, оставлял часть суммы себе. Это продолжалось 2015 и 2016 года. Волгоградца со службы уволили и осудили за присвоение денег с использованием служебного положения. Бывший госслужащий во всем покаялся в суде, попросил прощения перед пострадавшими и ему дали условный срок.

Правда, чуть позже следователи выяснили, что обманывать мужчина начал еще раньше. В октябре 2014 года у него находилось исполнительное производство в отношении женщины, которая задолжала магазину бытовой техники 20 тысяч рублей. Деньги она потихоньку возвращала, вот только пристав их отправлял себе на счет.

Как сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области, волгоградцу снова предстоит ответить за присвоение. И не факт, что он отделается на этот раз условным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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