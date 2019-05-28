2019-05-28T09:55:03+03:00
Происшествия

19-летний волгоградец сбил пешехода-ровесника и уехал с места аварии

Молодой человек попал в больницу с многочисленными травмами
Екатерина МАЛИНИНА
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Молодого человека отвезли на "скорой" в больницу.Молодого человека отвезли на "скорой" в больницу.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Авария произошла уже поздно вечером – в 22 -40 в Краснооктябрьском районе. 19-летний парень переходил дорогу на перекрестке улиц Титова и Еременко. Причем шел молодой человек на «зеленый» и по пешеходному переходу и был уверен в своей безопасности. «Двеннадцатая» вылетела на перекресток на высокой скорости, водитель даже не притормозил на «красный». Водитель ВАЗа сбил молодого человека и даже не остановился, чтобы узнать о состоянии человека. Он скрылся с места ЧП.

Свидетели аварии тут же вызвали «скорую» и полицию. Информация о нарушителе поступила ко всем экипажам ДПС. Виновника задержали через пару часов. 19-летнего жителя поселка Даниловка Волгоградской области доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств. А пострадавшего на «скорой» отвезли в больницу. У него многочисленные травмы. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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