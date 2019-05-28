2019-05-28T09:37:57+03:00
Происшествия

Под Волгоградом женщина на буксируемом авто протаранила КамАЗ

Она вместе с пассажирами попала в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина не смогла объехать грузовик.Женщина не смогла объехать грузовик.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Кто-то назовет это кармой, мужчины применят очень нелестные сравнения. Но на дорогах происходят и более нелепые и глупые аварии.

40-летний мужчина на «Шевроле» пожалел женщину, у которой 27 мая около 12 часов дня на трассе «Москва-Волгоград» сломалась машина. Он прицепил «Дэу Нексию» буксировочным тросом и повез до ближайшей мастерской. Но не доехал. 25-летняя дама не справилась с управлением, когда "Шевроле" стал объезжать КамАЗ дорожных служб, стоящий у обочины. В результате аварии в большегрузе никто не пострадал, в отличие от «Нексии». Там «скорую» вызвали и для водителя и для двух пассажиров, которые получили серьезные травмы. Их направили в Иловлинскую районную больницу.

- Сейчас в обстоятельствах ДТП предстоит разобраться инспекторам ГИБДД, были ли включены габариты у грузовика, имелись ли неровности на дорожном покрытии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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