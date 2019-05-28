В Волгограде полицейские устроили для маршруток проверку на дорогах

СЕГОДНЯ 08:49 2019-05-28T08:49:56+03:00

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Аварии с маршрутками происходят слишком часто. В последний месяц произошло два крупных ДТП, где пострадали два десятка людей. Чтобы уменьшить риски ЧП на дорогах сотрудники ГИБДД устроили очередную массовую проверку маршруток.

Проверили десятки машин, всего составили 32 материала об административном правонарушении. Самое частое из них – отсутствие тахографа, который фиксирует сколько часов водитель находится за рулем. Троих маршрутчиков накажут за неисправности в авто, ну а 8 перевозили пассажиров стоя в непредназначенном для этого транспорте.

Кстати, двое водителей попадаются на тахографе уже второй раз. Так что наказание в отношении них применили более жесткое. Одного арестовали на 15 суток, а второй отделался штрафом.

Маршрутчикам еще раз напоминают о соблюдении всех правил, предъявляемых к перевозке людей. Нарушение их может привести к серьезным последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU