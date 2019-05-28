2019-05-28T08:19:29+03:00
Общество

Астраханская прокуратура прикрыла 23 сайта с проститутками

На них были анкеты и эротические фото
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Сайты заблокировали.Сайты заблокировали.Фото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Прокуратура надзирает не только за происходящим в реальности, но и за виртуальным миром. Сотрудники мониторят сайты в интернете и закрывают экстремисткие порталы, страницы, где продают сигареты и рога сайгаков и прочие запрещенные товары. В перечень запрещенных входят и сайты, где предлагают интимные услуги. Работники прокуратуры Астраханской области нашли 23 подобных сайта. Там были анкеты с подробным описанием параметров девушек, интимные фото с разных ракурсов. Содержались на нем и прейскурант цен и телефоны, по которым можно было заказать жриц любви. Кстати, сайты предназначались для традиционных гетеросексуалов.

Размещение подобной информации в публичном доступе запрещено по закону. Поэтому в Кировский районный суд поступило исковое заявление о закрытии этих сайтов.

- На данный момент все 23 ресурса заблокированы, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
19-летний волгоградец сбил пешехода-ровесника и уехал с места аварии
Под Волгоградом женщина на буксируемом авто протаранила КамАЗ
В Волгограде полицейские устроили для маршруток проверку на дорогах
Рекечинский о планах «Ротора»: «Сохраним костяк команды, усиления будут точечные»
В Волгограде два молодых парня избили и ограбили женщину
В Волгограде металлические люки меняют на антивандальные
80-летнего волгоградца, едва не убившего соседку по даче, отправили в колонию на шесть лет
В Камышине построили современную школу на тысячу мест
Волгоградцев просят сообщать о стихийных свалках
Маршрутке №174 Волгоград – Краснослободск продлили путь
Для речных трамвайчиков воды в Волге пока хватает
Сквер у завода «Красный Октябрь» в Волгограде сделают во французском стиле
В Волгограде сообщникам убийцы контрактника дали 26 лет колонии на двоих
Один волгоградец заразился от клеща лихорадкой, второй - боррелиозом
В Михайловке чиновники подарили частнику коммунальное имущество на 20 миллионов рублей
В Волгограде игрушку для страйкбола приняли за гранату