Астраханская прокуратура прикрыла 23 сайта с проститутками

СЕГОДНЯ 08:19 2019-05-28T08:19:29+03:00

На них были анкеты и эротические фото

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Прокуратура надзирает не только за происходящим в реальности, но и за виртуальным миром. Сотрудники мониторят сайты в интернете и закрывают экстремисткие порталы, страницы, где продают сигареты и рога сайгаков и прочие запрещенные товары. В перечень запрещенных входят и сайты, где предлагают интимные услуги. Работники прокуратуры Астраханской области нашли 23 подобных сайта. Там были анкеты с подробным описанием параметров девушек, интимные фото с разных ракурсов. Содержались на нем и прейскурант цен и телефоны, по которым можно было заказать жриц любви. Кстати, сайты предназначались для традиционных гетеросексуалов.

Размещение подобной информации в публичном доступе запрещено по закону. Поэтому в Кировский районный суд поступило исковое заявление о закрытии этих сайтов.

- На данный момент все 23 ресурса заблокированы, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU