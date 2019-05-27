Рекечинский о планах «Ротора»: «Сохраним костяк команды, усиления будут точечные»

27 Май 21:54 2019-05-27T21:57:50+03:00

В межсезонье команда проведет два сбора - в Кисловодске и в Словении

Изменить размер текста: A A

Сезон 2018/2019 Олимп-первенство ФНЛ подошел к концу и в волгоградском «Роторе» решили подвести небольшие итоги.

- Этот футбольный год выдался трудным и противоречивым. Первый круг получился не очень удачным. Мы балансировали на грани вылета. Зимой тренерскому штабу удалось вдохнуть в парней уверенность, и мы показали отличную беспроигрышную серию, закрепились в середине турнирной таблицы. Главное — ребята поняли, они могут побеждать, могут обыгрывать любого соперника, - отметил гендиректор клуба Андрей Рекечинский.

Что касается планов на ближайшее будущее: впереди два сбора, первый из них пройдет в Кисловодске, а второй - в Словении.

- Рассчитываем провести спарринги с европейскими командами, - уточнил Рекечинский.

Но главный вопрос, который волнует волгоградцев: не изменится ли тандем наставников - Менщиков-Могилевкий? Ведь, главную задачу, которую ставили перед командой вначале сезона - закрепиться на 8-й позиции турнирной таблицы - сине-голубые все-таки не выполнили. «Ротор» закончил сезон на 11-м месте. До «плана» команде не хватило 6 очков. Напомним, что с Сергеем Павловым команда набрала 20 очков в 13-ти матчах, а с Могилевским - 22 очка в 14 матчах. Павлова тогда уволили. Сегодня о смене тренеров не говорят и даже поблагодарили за хорошую работу.

Что касается игроков, то к следующему сезону планируют немного обновить состав.

- Будут точечные усиления, но с большей частью футболистов будут продлены контракты. Надеемся, что это поможет нам безболезненно перейти в следующий сезон и с первых туров начать показывать высокие результаты и красивую игру, - заявил гендиректор ФК «Ротор».

А от болельщиков команда, как и прежде, ждет поддержки.

- От имени руководства и коллектива футбольного клуба «Ротор» хочу поблагодарить каждого, кто переживает за Ротор, поддерживает нас на «Волгоград Арене» и на выездных матчах! Вы — наш двенадцатый игрок! Вы для нас очень важны! Мы счастливы и очень горды тем, что у нас лучшие болельщики в стране! - поблагодарил волгоградцев Рекечинский.

ИСТОЧНИК KP.RU