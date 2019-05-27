2019-05-27T20:44:49+03:00
Происшествия

В Волгограде два молодых парня избили и ограбили женщину

Мужчины украли у пьяной подруги девять золотых колец
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Говорят же: «Не ходите дамы с незнакомыми мужчинами в лес да еще и со спиртным». Но 45-летней жительнице Краснооктябрьского района, видимо, захотелось «приключений», и она пошла отдыхать в лесополосу Дзержинского района в сопровождении сразу двух молодых кавалеров. Закончился для нее этот отдых в полиции. Ее ограбили и избили.

Утром 26 мая тетя пришла в полицию с заявлением об ограблении. На лице - явные признаки побоев. Она рассказала, что выпивала с парнями, потом между ними вспыхнул скандал. Один из мужчин несколько раз ударил волгоградке по голове и по лицу, а затем они похитили у нее 9 золотых колец и уехали на своем авто.

- По горячим следам полицейские задержали разбойников. Ими оказались 30-летний ранее судимый за кражу житель Краснооктябрьского района и 24-летний житель Волгоградской области. Они сразу во всем сознались. Говорит, избил из-за ревности, а украшения украли, чтобы продать, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Похищенные золотые кольца уже вернули владелице. А на волгоградцев завели уголовное дело по статье «Разбой». И грозит им теперь до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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