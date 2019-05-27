В Волгограде металлические люки меняют на антивандальные
Специалисты «Концессии теплоснабжения» из Волгограда, кажется, нашли способ, как уберечь люки на тепловых колодцах от вандалов. Просто металлические крышки заменят на железобетонные. Первые четыре таких антивандальных люка уже установили в Дзержинском районе. Еще 70 железобетонных крышек сегодня закупает компания для дальнейшего использования на улицах города в случае обнаружения открытых колодцев.
- Эти крышки сделаны из железобетона, не раскалываются при ударе и в отличии от чугунных не представляют ценности для воров и вторичной переработки, - говорят в «Концессии теплоснабжения».
Воровство металлических крышек с люков - настоящая беда Волгограда. Только в 2018 году с тепловых камер было похищено 605 крышек колодцев. Причем сотрудники компании, закрывают ямы по первому же звонку от волгоградцев, но крышки вновь исчезают уже буквально через пару часов.
- Неоднократно фиксировались случаи, когда с одного и того же люка за несколько дней новые крышки воровали трижды. При этом недобросовестных жителей нисколько не волнует, что открытый колодец создает угрозу жизни и здоровью горожан, - сетуют в «концессии теплоснабжения».
Надеемся, железобетонные люки навсегда лишат любителей металла заработка за чей-то счет.
Напоминаем, что подать заявку с адресом открытого колодца можно по телефонам 99-67-96 или 606-600.
Также заявки принимаются в социальных сетях в группах «Закроем люки, Волгоград!», которые можно найти по хэштегу #закроем_люки.
ИСТОЧНИК KP.RU