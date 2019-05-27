В Волгограде металлические люки меняют на антивандальные

СЕГОДНЯ 18:18 2019-05-27T18:18:50+03:00

Четыре железобетонных крышки на тепловых камерах уже установили в Дзержинском районе

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Специалисты «Концессии теплоснабжения» из Волгограда, кажется, нашли способ, как уберечь люки на тепловых колодцах от вандалов. Просто металлические крышки заменят на железобетонные. Первые четыре таких антивандальных люка уже установили в Дзержинском районе. Еще 70 железобетонных крышек сегодня закупает компания для дальнейшего использования на улицах города в случае обнаружения открытых колодцев.

- Эти крышки сделаны из железобетона, не раскалываются при ударе и в отличии от чугунных не представляют ценности для воров и вторичной переработки, - говорят в «Концессии теплоснабжения».

Воровство металлических крышек с люков - настоящая беда Волгограда. Только в 2018 году с тепловых камер было похищено 605 крышек колодцев. Причем сотрудники компании, закрывают ямы по первому же звонку от волгоградцев, но крышки вновь исчезают уже буквально через пару часов.

- Неоднократно фиксировались случаи, когда с одного и того же люка за несколько дней новые крышки воровали трижды. При этом недобросовестных жителей нисколько не волнует, что открытый колодец создает угрозу жизни и здоровью горожан, - сетуют в «концессии теплоснабжения».

Надеемся, железобетонные люки навсегда лишат любителей металла заработка за чей-то счет.

Напоминаем, что подать заявку с адресом открытого колодца можно по телефонам 99-67-96 или 606-600.

Также заявки принимаются в социальных сетях в группах «Закроем люки, Волгоград!», которые можно найти по хэштегу #закроем_люки.

ИСТОЧНИК KP.RU