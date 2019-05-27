80-летнего волгоградца, едва не убившего соседку по даче, отправили в колонию на шесть лет

СЕГОДНЯ 18:05 2019-05-27T18:05:36+03:00

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Волгоградцу Борису Халеппо 80 лет. Уже и на пенсии, и дача есть, казалось бы, живи и радуйся оставшиеся годы. Но злоба оказалась сильнее мудрости, в порыве гнева он едва не зарезал свою 60-летнюю соседку по даче. Теперь отправится прозябать старость в колонию.

Конфликт между 60-летней пенсионеркой и подсудимым длился давно. Соседи по дачным участкам то и дело находили поводы для ругани. А в мае 2018-го конфликт достиг своего апогея. Старушку бросила грубость в адрес деда, а тот в ответ бросился на нее с ножом, которым как раз редис резал.

Как следует из материалов дела, представленного в Волгоградском областном суде, пенсионер нанес женщине не менее семи ножевых ранений, а также сломал руку. Жива она осталась только благодаря другому соседу, который прибежал на женские крики. Он то и отбил жертву у 80-летнего тирана.

Суд Краснооктябрьского района приговорил Халеппо к 6 годам колонии строгого режима. Но дед посчитал такое наказание слишком жестким и попытался оспорить решение. Однако, Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, не нашёл оснований для изменения или отмены обжалуемого приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU