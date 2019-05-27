2019-05-27T17:52:23+03:00
Общество

В Камышине построили современную школу на тысячу мест

В здании разместятся 40 классов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Теперь и в Камышине Волгоградской области есть современная школа, которая отвечает всем требованиям 21 века. Первое подобное образовательное учреждение - «Долина знаний» была построена в Волгограде в прошлом году. К новому учебному году распахнет свои двери и камышинская школа.

- В здании 40 классов, многофункциональные спортивные залы, в том числе для занятий лечебной физкультурой; школьный деловой центр; просторный актовый зал на 336 мест, библиотеки, мастерские, лингафонные кабинеты, пищеблок, оснащенный самым современным оборудованием. Пространство адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом, беговыми дорожками, - рассказывают в региональном комитете строительства.

Осталось передать здание в муниципальную собственность и получить лицензию на образование.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Образование» в области еще строят школу на 500 мест в Городищенском районе. Ее планируют сдать в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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