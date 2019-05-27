2019-05-27T17:21:43+03:00
Общество

Волгоградцев просят сообщать о стихийных свалках

Искать виновников нелегального сброса мусора будут с помощью горожан
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Свалки вырастают и посреди города, и в чистом поле.Свалки вырастают и посреди города, и в чистом поле.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Волгоградской области немало стихийных свалок. Некоторые из них зачищают, но горы мусора вновь возникают на том же самом месте. Нарушители, разумеется, себя не афишируют. Ведь зачастую это не только простые горожане, но и предприятия, организации. Им грозят большие штрафы: до двух тысяч рублей физическим лицам, до 250 тысяч - юридическим. Но сначала виновников нужно найти. Поэтому волгоградцев просят сообщать обо всех случаях нелегального сброса отходов.

- Региональный оператор обязан устранять стихийные свалки и постоянно это делает, но для обнаружения виновников их появления необходима помощь неравнодушных жителей, - отмечают в ООО «Управление отходами - Волгоград».

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Сообщить об образовании несанкционированной свалки и выбрасывающих мусор в неположенном месте волгоградцы могут:

- регоператору на горячую линию 8-800-350-43-48 или по электронной почте info@uo34.ru;

- в Росприроднадзор на горячую линию 8-800-550-80-4;

- в облкомприроды на почту oblcompriroda@volganet.ru;

- в проект ОНФ «Генеральная уборка: по телефону 8(8442)33-29-73 или на почту 34region@onf.ru;

- на официальный ресурс Минприроды РФ - priroda-ok.ru. Жалоба поступит в центральный аппарат Росприроднадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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