2019-05-27T16:22:18+03:00
Общество

Маршрутке №174 Волгоград – Краснослободск продлили путь

Микроавтобусы будут делать остановки у хутора Бобры и поселка Песчанка
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Маршрутка будет делать остановку на Бобрах.Маршрутка будет делать остановку на Бобрах.Фото: Александр КУЛИКОВ
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В Волгограде и пригороде продолжают менять и усовершенствовать транспортную схему. В конце мая 2019 года маршрутка №174 «Волгоград (ТРЦ «Акварель») - Краснослободск (ВИР)» изменила маршрут. Микроавтобусы теперь будут проезжать через весь Краснослободск и делать две дополнительные остановки. Первая - у хутора Бобры, где расположен популярный пляж. Вторая - в поселке Песчанка. По областному центру маршрутка №174 будет ходить без изменений.

- Добавлены дополнительные остановочные пункты к ранее действующей схеме движения для удобства жителей Среднеахтубинского района и с учетом их предложений, - прокомментировали «КП-Волгоград» в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Многие жители Краснослободска и близлежащих поселков работают и учатся в Волгограде. Теперь добраться до областного центра и обратно им будет проще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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