Сквер у завода «Красный Октябрь» в Волгограде сделают во французском стиле

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-27T15:29:45+03:00

Обещают, что в этой зоне отдыха появятся не только фонтан и клумбы, но и детские площадки, и парковка на 300 машин

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Трудно поверить, что вскоре на месте заброшенных зарослей вдоль завода «Красный октябрь» появится прекрасный сквер. Лучше, обещают, чем в советские годы, когда он собственно и был заложен. Рабочие уже снимают старый асфальт, убирают бордюры и старые лавочки, демонтируют освещение. Отправили на реставрацию и памятный знак в честь производства 100-милионной тонны стали, который был установлен у «Красного Октября». Новый парк власти обещают сделать на французский манер.

- Когда-то завод называли «французским» из-за того, что предприятие было основано французским акционерным «Уральско-Волжским металлургическим обществом», поясняют такое решение в мэрии Волгограда. - В новом парке будут зеленые зоны, клумбы, фонтан, предусмотрены детские игровые зоны, площадки для занятий спортом, места для отдыха и аллея, на которой увековечат память руководителей «Красного Октября» за всю его 121-летнюю историю.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, продумали и вопрос с парковкой у завода.

- Здесь будет организована парковка для легковых автомобилей более чем на 300 мест. Многотонные фуры, которые разбили стихийную стоянку на обочинах дорог в поселке Металлургов, переместятся на территорию «Красного Октября» – уже идет строительство специальной стоянки. К настоящему времени на 90% отсыпано основное полотно парковки, ведется обустройство бытовок для водителей большегрузов, - отмечают в мэрии.

Кстати, параллельно обновляют и здание заводоуправления: фасад после ремонтных работ окрасят в фирменные цвета предприятия - серый и красный. В течение года также планируется отремонтировать пешеходные дорожки вокруг здания заводоуправления и пешеходную эстакаду вдоль цехов.

ИСТОЧНИК KP.RU