Один волгоградец заразился от клеща лихорадкой, второй - боррелиозом

СЕГОДНЯ 14:36 2019-05-27T14:36:33+03:00

С начала года кровопийцы уже покусали более 760 человек

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Клещи сегодня в Волгоградской области просто свирепствуют: буйная зелень, влажная погода - все способствует их размножению. И, как не предупреждают волгоградцев об опасности, которую несут кровопийцы, все равно люди пренебрегают даже элементарными правилами безопасности. Итог - 761 человек уже в 2019 году обратился в волгоградские больницы с укусами клещей. В лаборатории исследовали 115 клещей, которых вытянули из волгоградцев. У трех экземпляров обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Один человек даже успел заразиться. Также один волгоградец в этом году уже подцепил от клеща Крымску. геморрагическую лихорадку.

Пока, по данным регионального Роспотребнадзора, число пострадавших от укусов клещей, не превышает среднемноголетних значений. Но людей еще и еще раз просят быть аккуратнее и осторожнее. Со своей стороны управление проводит противоклещевую обработку парков, скверов и лесополос.

- По состоянию на 27 мая 2019 года акарицидами обработано 447 гектаров наиболее посещаемых населением участков территории: места массового отдыха, территории размещения летних оздоровительных учреждений, территории загородных предприятий общественного питания, кладбища, места хозяйственной деятельности, пастбища, - сообщают в управлении.

И напоминают, что исследования клещей проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», по адресу - Волгоград, улица Ангарская, дом 13Б, телефон 8 (8442) 36-38-41, 36-25-71.

Часы приема клещей на исследование в рабочие дни – с 8.30 до 15.30, в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 15.00.

А КАК У НИХ?

В Астраханской области клещи уже покусали 1363 человек, из них 723 - дети до 14 лет. Причем в 139 случаях кровопийцы являлись переносчиками Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), что выше прошлогодних показателей. Зарегистрировано пять случаев заболевания КГЛ на территориях: Красноярского, Камызякского, Володарского и Лиманского районов и в Астрахани.

ИСТОЧНИК KP.RU