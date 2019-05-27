2019-05-27T14:37:18+03:00
Происшествия

В Михайловке чиновники подарили частнику коммунальное имущество на 20 миллионов рублей

По требованию прокуратуры здания и транспорт вернут городу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В городе Михайловска Волгоградской области прокуратура вскрыла махинации с коммунальным имуществом. И только после вмешательства правоохранителей через суд удалось вернуть городу то, что у него незаконно забрали чиновники. Речь идет об имуществе МУП «Жилищное хозяйство».

Как установили сотрудники прокуратуры, в марте 2016-го МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство» незаконно подарило (путем включения в уставной капитал) частной компании ООО «Михайловское жилищное хозяйство» часть зданий и транспорта - производственную базу, состоящую из 15 зданий и 17 транспортных средств. Всего на сумму порядка 20 миллионов рублей.

- При этом указанное имущество ранее принадлежало МУП «Жилищное хозяйство», и передача его в частное предприятие с одноименным названием произошла в нарушение требований федерального законодательства о защите конкуренции, - уточняют в областной прокуратуре.

Прокуратура выиграла несколько судов. Последнюю точку в этом споре поставил Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, он признал недействительными договор об учреждении ООО «Михайловское жилищное хозяйство» и сделку по внесению муниципального имущества в уставный капитал данного общества. А значит, все это имущество частник доллжен вернуть обратно городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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