2019-05-27T14:06:54+03:00
Происшествия

В Волгограде игрушку для страйкбола приняли за гранату

Оперативные службы проверили опасный «объект»
Екатерина МАЛИНИНА
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Территорию на время проверки подозрительной машины оцепили.Территорию на время проверки подозрительной машины оцепили.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Днем 27 мая в Волгограде на улицу Качинцев возле Гостевого домика приехали десятки сотрудников экстренных служб: спасатели, полицейские, кинологи, медики. Переполох произошел из-за сообщения о гранате. Ее увидел прохожий в припаркованной машине каршеринга – окна были не затонированы. На сиденье лежал предмет очень похожий на взрывное устройство. Бдительный мужчина позвонил в дежурную часть.

Территорию оцепили, сотрудники ГИБДД перекрыли улицу, воспитанников детского сада, расположенного рядом, поспешили завести с прогулки внутрь здания. Но эвакуации не было. На место вызвали владельца машины, который ее открыл. Он и объяснил, что «граната» никакой опасности не представляет – это атрибут для игры в страйкбол и ее можно купить в любом магазине.

Оцепление сняли, улицу открыли для движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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