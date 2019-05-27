В Волгограде игрушку для страйкбола приняли за гранату

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-27T14:06:54+03:00

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Днем 27 мая в Волгограде на улицу Качинцев возле Гостевого домика приехали десятки сотрудников экстренных служб: спасатели, полицейские, кинологи, медики. Переполох произошел из-за сообщения о гранате. Ее увидел прохожий в припаркованной машине каршеринга – окна были не затонированы. На сиденье лежал предмет очень похожий на взрывное устройство. Бдительный мужчина позвонил в дежурную часть.

Территорию оцепили, сотрудники ГИБДД перекрыли улицу, воспитанников детского сада, расположенного рядом, поспешили завести с прогулки внутрь здания. Но эвакуации не было. На место вызвали владельца машины, который ее открыл. Он и объяснил, что «граната» никакой опасности не представляет – это атрибут для игры в страйкбол и ее можно купить в любом магазине.

Оцепление сняли, улицу открыли для движения.

ИСТОЧНИК KP.RU