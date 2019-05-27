В Астрахани мужчина пришел за правами, а попал в тюрьму

СЕГОДНЯ 12:58 2019-05-27T14:46:00+03:00

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Каждый, кто собирается получать права, проходит проверку у сотрудников ГИБДД. Смотрят весь послужной список. Видимо, житель Ульяновска об этом забыл, когда решил получить права. Он записался в автошколу, чтобы сдать экзамен на категорию В. Из учебного заведения отправили документы в полицию. И там сотрудники МВД после проверки по базам получили удивительный ответ. Мужчина находится в федеральном розыске за умышленное причинение вреда здоровью человека. Из своих родных краев он сбежал в надежде навсегда избежать наказания. Но не получится. За преступление придется ответить

- В ближайшее время 28-летнего мужчину отправят в родные края, где будут судить. Водительские права в ближайшее время он точно получить не сможет, - сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU