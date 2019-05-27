2019-05-27T14:12:34+03:00
Общество

Мертвая земля: "Белое море" Химпрома сняли с высоты птичьего полета

Шламохранилище предприятия попало на видео квадрокоптера
Екатерина МАЛИНИНА
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Проблему белого моря обещают решить.Проблему белого моря обещают решить.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Иссушенная белая поверхность, изрытая оспинами, мертвая, безжизненная. Это не кадры с Луны или далекой неизведанной планеты. Это – Кировский район Волгограда, территория обанкротившегося завода Химпром, знаменитое Белое море. Шламохранилище снял на видео Александр Блинков, который прославился красивыми роликами о городе. Но на этот раз в объектив квадрокоптера попали пугающие кадры.

Белое море накапливалось годами, когда «Химпром», одно из крупнейший предприятий Волгограда активно работал. Территорию несколько раз рекультивировали. Сейчас она не представляет серьезной опасности для экологии. Но ситуация может измениться очень быстро. Поэтому когда завод купили, вопрос о ликвидации шламохранилища снова оказался на повестке дня.

- По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, обезвреживание и рекультивация шламонакопителя «Белое море» вошло в приоритетный проект «Оздоровление Волги». В настоящее время этот объект накопленного экологического ущерба законсервирован, работы по его ликвидации планируют начать в 2022 году, - сообщили "КП-Волгоград" в администрации Волгоградской области.

Белое море показали с высоты птичьего полета."Белое море" - шламохранилище Волгоградского завода Химпром. Чудовищное место, похожее на мёртвую планету... или делающее планету мертовой. https://instagram.com/blinkovfpv http://vk.com/BlinkovFPV https://www.facebook.com/blinkovfpv

ИСТОЧНИК KP.RU

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