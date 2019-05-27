2019-05-27T11:08:37+03:00
Общество

В Волгограде выпускники сдают первый ЕГЭ по географии и литературе

Всего выпускные экзамены сдают 11 тысяч человек
Екатерина МАЛИНИНА
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Первыми сдают выпускники, выбравшие географию и литературу.Первыми сдают выпускники, выбравшие географию и литературу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Для родителей выпускников и самих ребят наступают нелегкие времена – 27 мая одиннадцатиклассники сдают первый официальный ЕГЭ - по литературе и географии. Всего за парты сегодня сядут 1350 человек. Для этого в семи школах Волгорада, Волжского, Камышина и Михайловки открылись пункты сдачи. Их оборудовали камерами видеонаблюдения, за процессом сдачи следят наблюдатели из официальных лиц и общественников. Также дежурят возле классов медики и психологи на случай, если кому-то станет плохо во время сдачи.

На географию ребятам дают три часа, минимальный бал, чтобы не получить неуд – 37 баллов. На литературу отвели 3 часа 55 минут. Там, чтобы получить хотя бы тройку, нужно заработать 32 балла.

Всего ЕГЭ в этом году будут сдавать 11 тысяч выпускников. Для этого уже подготовили 74 пункты сдачи. В процессе задействуют 4,5 тысячи организаторов и 250 человек техперсонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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