На волгоградских полях задержали еще 18 узбеков и таджиков без патентов

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-27T10:35:27+03:00

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Система патентов в России действует уже несколько лет. По закону, у каждого мигранта, работающего на территории РФ должен быть патент. Без него даже лопату поднять нельзя. Правда, не все работодатели его оформляют: долго, муторно и недешево. Очередных нелегальных работников задержали на полях Серафимовического района Волгоградской области.

Сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции заехали на поля без предупреждений. Всего проверили 40 человек. И у 18 не оказалось патента, правда, на территории страны они находятся законно.

Каждый нарушеитель получит штраф до 5 тысяч рублей. Ну а владельцам полей, на которых работали мигранты, предстоит выплатить огромную сумму. Причем за каждого работника отдельно. Также их могут приговорит на арест от 14 до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU