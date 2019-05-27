2019-05-27T10:35:27+03:00
Общество

На волгоградских полях задержали еще 18 узбеков и таджиков без патентов

Фермерам грозят миллионные штрафы
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Мигранты трудились без патентов.Мигранты трудились без патентов.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Система патентов в России действует уже несколько лет. По закону, у каждого мигранта, работающего на территории РФ должен быть патент. Без него даже лопату поднять нельзя. Правда, не все работодатели его оформляют: долго, муторно и недешево. Очередных нелегальных работников задержали на полях Серафимовического района Волгоградской области.

Сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции заехали на поля без предупреждений. Всего проверили 40 человек. И у 18 не оказалось патента, правда, на территории страны они находятся законно.

Каждый нарушеитель получит штраф до 5 тысяч рублей. Ну а владельцам полей, на которых работали мигранты, предстоит выплатить огромную сумму. Причем за каждого работника отдельно. Также их могут приговорит на арест от 14 до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде выпускники сдают первый ЕГЭ по географии и литературе
В Волгограде за два дня задержали 50 пьяных водителей
Госжилнадзор с начала года оштрафовал коммунальщиков на 52 миллиона рублей
В Волгограде неуправляемая иномарка протаранила трамвай
Супруги из Камышина выиграли ночную гонку на марафоне Эльтон Ультра
Борис Гребенщиков назвал Астрахань будущим России, где все живут дружно
Поженились на бегу: под Волгоградом на марафоне Эльтон Ультра сыграли свадьбу
Девять пострадавших в аварии маршрутки и фуры доставили в больницу Камышина
В Волгограде на «Кубке Исинбаевой» юные спортсмены установили десять рекордов
В Астрахани с девятого этажа выпала женщина
Волгоградцам советуют не забывать о йоде, чтобы избежать заболеваний щитовидной железы
Мотоциклист пострадал в массовом ДТП в Волгограде
В конце мая отключат горячую воду в двух районах Волгограда
Перекрытия дорог 26 мая в Волгограде
«Ротор» проиграл «Чертаново» последний матч сезона со счетом 1:2
Хирурги стационарного отделения больницы №25 провели за год 2400 операций