2019-05-27T09:52:35+03:00
Общество

В Волгограде за два дня задержали 50 пьяных водителей

Семерых из них уже второй раз ловят в алкогольном опьянении за рулем
Екатерина МАЛИНИНА
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За руль опасно садиться и после бокала вина.За руль опасно садиться и после бокала вина.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Пьяный за рулем – преступник. Это доказано сотнями жутких аварий. Поэтому сотрудники ГИБДД проводят рейды, чтобы нетрезвых автомобилистов на дорогах стало меньше. 25 и 26 мая полицейские проверяли состояние водителей. За два дня они остановили 51 водителя, которые сели в машину в состоянии алкогольного опьянения. 14 человек отказались от медосвидительствования, хотя от них был сильный запах алкоголя и вели они себя неадекватно. Остальные согласились на медицинский анализ, который показал, что они пьяны.

Кстати, семеро из них уже задерживали пьяными за рулем. Так что в отношении них возбудили уголовные дела. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет.

Полицейские еще раз предупреждают: не садитесь за руль даже после бокала вина. Это снижает реакцию и может привести к серьезным последствиям. Вам с этим потом жить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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