2019-05-27T09:36:55+03:00
Общество

Госжилнадзор с начала года оштрафовал коммунальщиков на 52 миллиона рублей

На них составили 1800 постановлений
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Госжилнадзор работ и по жалобам жильцов и проводит собственные проверки.Госжилнадзор работ и по жалобам жильцов и проводит собственные проверки.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Волгоградской области уже давно нет того беспредела в сфере ЖКХ, какой был лет семь назад, когда людям приходили тройные платежки, а деньги исчезали в неизвестном направлении. Но некоторые УК все равно продолжают «недорабатывать». Госжилнадзор с начала года вынес 1801 постановление за нарушение жилищного законодательства. Это невыполнение взятых на себя обязательств по содержанию домов, и несоблюдение сроков, нарушения, связанные с платежными документами. Всего выписали штрафов на 52 миллиона рублей.

Например, 125 тысяч рублей пришлось заплатить ООО «Домовладелец Советского района» за то, что не подготовил дом по улице Казахская к зиме. Из-за этого разрушился цоколь, пошли трещины отмостки по всему периметру.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, общая сумма штрафов за 2018 год – 102 миллиона рублей за 16 тысяч нарушений. Самых злостных нарушителей лишали лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде выпускники сдают первый ЕГЭ по географии и литературе
На волгоградских полях задержали еще 18 узбеков и таджиков без патентов
В Волгограде за два дня задержали 50 пьяных водителей
В Волгограде неуправляемая иномарка протаранила трамвай
Супруги из Камышина выиграли ночную гонку на марафоне Эльтон Ультра
Борис Гребенщиков назвал Астрахань будущим России, где все живут дружно
Поженились на бегу: под Волгоградом на марафоне Эльтон Ультра сыграли свадьбу
Девять пострадавших в аварии маршрутки и фуры доставили в больницу Камышина
В Волгограде на «Кубке Исинбаевой» юные спортсмены установили десять рекордов
В Астрахани с девятого этажа выпала женщина
Волгоградцам советуют не забывать о йоде, чтобы избежать заболеваний щитовидной железы
Мотоциклист пострадал в массовом ДТП в Волгограде
В конце мая отключат горячую воду в двух районах Волгограда
Перекрытия дорог 26 мая в Волгограде
«Ротор» проиграл «Чертаново» последний матч сезона со счетом 1:2
Хирурги стационарного отделения больницы №25 провели за год 2400 операций