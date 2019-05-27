Госжилнадзор с начала года оштрафовал коммунальщиков на 52 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:36 2019-05-27T09:36:55+03:00

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В Волгоградской области уже давно нет того беспредела в сфере ЖКХ, какой был лет семь назад, когда людям приходили тройные платежки, а деньги исчезали в неизвестном направлении. Но некоторые УК все равно продолжают «недорабатывать». Госжилнадзор с начала года вынес 1801 постановление за нарушение жилищного законодательства. Это невыполнение взятых на себя обязательств по содержанию домов, и несоблюдение сроков, нарушения, связанные с платежными документами. Всего выписали штрафов на 52 миллиона рублей.

Например, 125 тысяч рублей пришлось заплатить ООО «Домовладелец Советского района» за то, что не подготовил дом по улице Казахская к зиме. Из-за этого разрушился цоколь, пошли трещины отмостки по всему периметру.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, общая сумма штрафов за 2018 год – 102 миллиона рублей за 16 тысяч нарушений. Самых злостных нарушителей лишали лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU