В Волгограде неуправляемая иномарка протаранила трамвай

СЕГОДНЯ 08:38 2019-05-27T08:57:49+03:00

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Движение трамваев в Краснооктябрьском районе утром 27 мая остановилось в самый час пик, когда люди спешат на работу. Виной всему авария, которая произошла в 7-45 утра на пересечении улицы Еременко и проспекта Металлургов.

61-летний мужчина ехал на своем Toyota Land Cruiser на работу, когда почувствовал себя плохо. Он потерял управление над своим авто и машину на высокой скорости понесло на пешеходную зону. Препятствием стал трамвай №13, который ехал на разрешенный сигнал светофора.

После тарана электротранспорт сошел с рельс. Вагон резко остановился. Но обошлось без переломов и серьезных ушибов.

По предварительным данным, у водителя иномарки стоит кардиостимулятор и у него серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас ему лучше, его жизнь вне опасности. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. Трамвай вернули на рельсы и отправили в депо. Движение на линии восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU