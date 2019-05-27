2019-05-27T08:57:49+03:00
Происшествия

В Волгограде неуправляемая иномарка протаранила трамвай

Водителю легковушки стало плохо за рулем
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В ДТП никто не пострадал. Фото: Владимир ТельпукВ ДТП никто не пострадал. Фото: Владимир Тельпук
Изменить размер текста:

Движение трамваев в Краснооктябрьском районе утром 27 мая остановилось в самый час пик, когда люди спешат на работу. Виной всему авария, которая произошла в 7-45 утра на пересечении улицы Еременко и проспекта Металлургов.

61-летний мужчина ехал на своем Toyota Land Cruiser на работу, когда почувствовал себя плохо. Он потерял управление над своим авто и машину на высокой скорости понесло на пешеходную зону. Препятствием стал трамвай №13, который ехал на разрешенный сигнал светофора.

После тарана электротранспорт сошел с рельс. Вагон резко остановился. Но обошлось без переломов и серьезных ушибов.

По предварительным данным, у водителя иномарки стоит кардиостимулятор и у него серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас ему лучше, его жизнь вне опасности. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. Трамвай вернули на рельсы и отправили в депо. Движение на линии восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде выпускники сдают первый ЕГЭ по географии и литературе
На волгоградских полях задержали еще 18 узбеков и таджиков без патентов
В Волгограде за два дня задержали 50 пьяных водителей
Госжилнадзор с начала года оштрафовал коммунальщиков на 52 миллиона рублей
Супруги из Камышина выиграли ночную гонку на марафоне Эльтон Ультра
Борис Гребенщиков назвал Астрахань будущим России, где все живут дружно
Поженились на бегу: под Волгоградом на марафоне Эльтон Ультра сыграли свадьбу
Девять пострадавших в аварии маршрутки и фуры доставили в больницу Камышина
В Волгограде на «Кубке Исинбаевой» юные спортсмены установили десять рекордов
В Астрахани с девятого этажа выпала женщина
Волгоградцам советуют не забывать о йоде, чтобы избежать заболеваний щитовидной железы
Мотоциклист пострадал в массовом ДТП в Волгограде
В конце мая отключат горячую воду в двух районах Волгограда
Перекрытия дорог 26 мая в Волгограде
«Ротор» проиграл «Чертаново» последний матч сезона со счетом 1:2
Хирурги стационарного отделения больницы №25 провели за год 2400 операций