Супруги из Камышина выиграли ночную гонку на марафоне Эльтон Ультра

26 Май 21:51 2019-05-26T21:54:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Ну, вот и завершился мегакрутой марафон, аналогов которому в России нет, - Эльтон Ультра. Два дня самые выносливые бегуны испытывали свои силы и возможности. И, казалось, они безграничны. Только вдумайтесь: некоторые рискнули на забег в 205 километров. Более 25 часов без сна и вменяемого отдыха они бежали по волгоградской полупустыне. Lost Lakes Ultra - рекордная дистанция для российского трейлраннинга, такого в нашей стране ещё не было. Победителем этого забега стал москвич Павел Кириллов с результатом 20 часов 47 минут.

Еще одна уникальная гонка на выживание - Elton Night Ultra (84 километра). Бежать с фонариком по степи, поверьте очень нелегко. И что особенно радует, лучшими в этом забеге стала супружеская пара Егор и Мария Ручниковы. Егор стал победителем среди мужчин, преодолев дистанцию за 06:09:53. А Мария стала первой среди женщин, 84 километра она пробежала за 07:36:56. Кстати, из 214 участников ночного забега финишировали только 148.

- Эльтон покорен! 1 место в абсолюте. По идее должны присвоить нам мастеров спорта! Это МЕГА событие! Эмоции зашкаливают! - тоько успел написать на своей страничке в соцсети Егор Ручников.

eltonultratrail Волгоградская пара победила в ночной гонке Elton Night Ultra

Победителем дистанции Botkul (100 километров) стал Петровский Дмитрий. Первым в финальной дистанции Gagarin Race стал Евгений Пищалов.

Всего в этом году в ультрамарофоне приняли участие около 700 спортсменов, из России, Азербайджана, Казахстана, Украины, Великобритании, Мексики и Аргентины.

ИСТОЧНИК KP.RU