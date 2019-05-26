2019-05-26T20:20:33+03:00
Общество

Борис Гребенщиков назвал Астрахань будущим России, где все живут дружно

Артист устроил в Астрахани бесплатный концерт под открытым небом [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Гребенщиков дал бесплатный концерт в Астрахани. Фото из инстаграма БГ.Гребенщиков дал бесплатный концерт в Астрахани. Фото из инстаграма БГ.
Изменить размер текста:

Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» колесят по миру с концертами. Буквально позавчера они еще были в Лондоне, а 24 и 25 мая уже зажигали в Астрахани. В пятницу вечером Доме культуры «Аркадия» был аншлаг. Но повезло не только тем астраханцам, что смогли купить билеты на концерт. По традиции Борис Гребенщиков дал еще одно выступление - прямо на улице под открытым небом. В Астрахани сценой для бесплатного концерта БГ стала площадка у Астраханского государственного университета. И здесь зрителей было не меньше, наоборот, даже больше.

bgrebenshikovbgrebenshikov
Борис Гребенщиков. Песни в полдень.Том 69.Астрахань
4913 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«Спасибо!» - кричали восторженные зрители, засыпая артиста аплодисментами.

Борис Борисовича так тронула искренность астраханцев, что он признася им в любви:

«Люблю Астрахань. Это многонациональный город, где все живут дружно, и занимаются не политическими разборками, а работой. Хочу вам сказать, что Астрахань — будущее России. Вы умеете решать спорные вопросы мирно».

А сегодня, 26 мая, Борис Гребенщиков дает концерт в Волгограде.

Борис Гребенщиков в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24