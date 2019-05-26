Борис Гребенщиков назвал Астрахань будущим России, где все живут дружно
Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» колесят по миру с концертами. Буквально позавчера они еще были в Лондоне, а 24 и 25 мая уже зажигали в Астрахани. В пятницу вечером Доме культуры «Аркадия» был аншлаг. Но повезло не только тем астраханцам, что смогли купить билеты на концерт. По традиции Борис Гребенщиков дал еще одно выступление - прямо на улице под открытым небом. В Астрахани сценой для бесплатного концерта БГ стала площадка у Астраханского государственного университета. И здесь зрителей было не меньше, наоборот, даже больше.
«Спасибо!» - кричали восторженные зрители, засыпая артиста аплодисментами.
Борис Борисовича так тронула искренность астраханцев, что он признася им в любви:
«Люблю Астрахань. Это многонациональный город, где все живут дружно, и занимаются не политическими разборками, а работой. Хочу вам сказать, что Астрахань — будущее России. Вы умеете решать спорные вопросы мирно».
А сегодня, 26 мая, Борис Гребенщиков дает концерт в Волгограде.
Борис Гребенщиков в Волгограде.
ИСТОЧНИК KP.RU