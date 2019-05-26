Борис Гребенщиков назвал Астрахань будущим России, где все живут дружно

СЕГОДНЯ 19:26 2019-05-26T20:20:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» колесят по миру с концертами. Буквально позавчера они еще были в Лондоне, а 24 и 25 мая уже зажигали в Астрахани. В пятницу вечером Доме культуры «Аркадия» был аншлаг. Но повезло не только тем астраханцам, что смогли купить билеты на концерт. По традиции Борис Гребенщиков дал еще одно выступление - прямо на улице под открытым небом. В Астрахани сценой для бесплатного концерта БГ стала площадка у Астраханского государственного университета. И здесь зрителей было не меньше, наоборот, даже больше.

bgrebenshikov Борис Гребенщиков. Песни в полдень.Том 69.Астрахань

«Спасибо!» - кричали восторженные зрители, засыпая артиста аплодисментами.

Борис Борисовича так тронула искренность астраханцев, что он признася им в любви:

«Люблю Астрахань. Это многонациональный город, где все живут дружно, и занимаются не политическими разборками, а работой. Хочу вам сказать, что Астрахань — будущее России. Вы умеете решать спорные вопросы мирно».

А сегодня, 26 мая, Борис Гребенщиков дает концерт в Волгограде.

Борис Гребенщиков в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU