Поженились на бегу: под Волгоградом на марафоне Эльтон Ультра сыграли свадьбу

СЕГОДНЯ 17:53 2019-05-26T18:02:47+03:00

Парочка уже была жената, но после размолвки помирились как раз на ультрамарафоне. Тут же и свадьбу сыграли. Фото группы Elton Ultra.

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В эти минуты 26 мая Волгоградской области возле озера Эльтон проходит один из самых уникальных и самых сложных марафонов - Elton Ultra. В этом году, ставшей уже традиционной и очень популярной, гонка собрала почти две тысячи гостей и участников. Здесь много эмоций и впечатлений, но сегодня самым ярким, пожалуй, стала свадьба. Да еще какая! На главной сцене марафона поклялись в любви друг другу Игорь Владимиров и Светлана Бёгре - организаторы турнира.

- Они расписались неделю назад, но не надевали обручальные кольца, ждали гонку. Это второй брак молодожёнов, первый раз они поженились 18 лет назад. Преодолели размолвку наши герои на прошлом Elton Ultra, - рассказывают «КП-Волгоград» медийщики марафона.

Вот уж действительно Elton Ultra объединяет! Кольца Игорю и Светлане вынесла ещё один организатор гонки - Наталья Литвинова в символичном образе птицы-феникс со словами: «Совет да любовь на дистанции брака! Горько! Сладко!»

На самый длинный забег съехались марафонцы со всего мира. Россию представляют спортсмены из самых разных регионов, Волгоград представляет 38-летний ультрамарафонец-любитель Денис Юматов. Самым старшим стал 78-летний Михаил Радимов. Конкуренцию ему составит 70-летний Рамон Абдала из Аргентины.

ИСТОЧНИК KP.RU