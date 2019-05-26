Девять пострадавших в аварии маршрутки и фуры доставили в больницу Камышина
Жуткая авария, в которой пострадали одиннадцать человек, произошла 25 мая на трассе «Сызрань - Саратов - Волгоград». ДТП случилось в Красноармейском районе Саратовской области. Там на 426-м километре автодороги - на границе с Волгоградской областью - рейсовый автобус столкнулся с фурой. В микроавтобусе на момент аварии находились 13 человек. Девятерых из них на «скорых» увезли в больницу Камышина Волгоградской области.
- Камышинская больница - ближайшее к месту аварии медучреждение, поэтому именно туда и доставили пострадавших. Все с травмами средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается помощь в полном объеме, - заверили в министерстве здравоохранения Саратовской области.
По данным саратовский Госавтоинспекции, водитель микроавтобуса, который ехал по маршруту «Оренбург-Махачкала» пошел на рискованный обгон и допустил столкновение с фурой "Вольво" с полуприцепом. После удара микроавтобус по инерции вылетел в кювет.
В Саратовской области произошло ДТП с участием микроавтобуса Peugeot и грузовой фуры.
ИСТОЧНИК KP.RU