Девять пострадавших в аварии маршрутки и фуры доставили в больницу Камышина

СЕГОДНЯ 17:29 2019-05-26T17:29:51+03:00

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Жуткая авария, в которой пострадали одиннадцать человек, произошла 25 мая на трассе «Сызрань - Саратов - Волгоград». ДТП случилось в Красноармейском районе Саратовской области. Там на 426-м километре автодороги - на границе с Волгоградской областью - рейсовый автобус столкнулся с фурой. В микроавтобусе на момент аварии находились 13 человек. Девятерых из них на «скорых» увезли в больницу Камышина Волгоградской области.

- Камышинская больница - ближайшее к месту аварии медучреждение, поэтому именно туда и доставили пострадавших. Все с травмами средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается помощь в полном объеме, - заверили в министерстве здравоохранения Саратовской области.

По данным саратовский Госавтоинспекции, водитель микроавтобуса, который ехал по маршруту «Оренбург-Махачкала» пошел на рискованный обгон и допустил столкновение с фурой "Вольво" с полуприцепом. После удара микроавтобус по инерции вылетел в кювет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/711000" frameborder="0"></iframe> В Саратовской области произошло ДТП с участием микроавтобуса Peugeot и грузовой фуры.

ИСТОЧНИК KP.RU