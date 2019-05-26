В Волгограде на «Кубке Исинбаевой» юные спортсмены установили десять рекордов

СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-26T20:53:13+03:00

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25 мая у стадиона ВГАФК в Волгограде собрались самые лучшие, подающие большие надежды юные легкоатлеты со всей России. Они приехали к нам на Пятые Юбилейные Всероссийские соревнования по легкой атлетике, где разыгрывается «Кубок Двукратной Олимпийской Чемпионки Елены Исинбаевой».

Сотни спортсменов боролись за медали. В первый день турнира было установлено 9 рекордов в дисциплинах: 100 метров юноши и девушки, 400 метров юноши и девушки, прыжки с шестом у девушек, прыжки в высоту у девушек, 110 метров с/б девушки и юноши, тройной прыжок у юношей. Все победители и призеры получили металлические награды в форме звезды, фирменные медали, грамоты и призовые сертификаты.

А победительницей первого дня соревнований стала Мария Попова - легкоатлетка по прыжкам в высоту. Во второй день лучшими стали: Анастасия Кукушкина в прыжках в длину, победила с новым рекордом соревнований 6.08 метров, и Никита Шапран в толкании ядра победил с новым рекордом соревнований 16.16 метров. Все три победителя получили спецподарок от партнеров турнира – языковой школы - сертификат на двухнедельное изучение английского языка на Мальте.

- Я очень довольна соревнованиями «Кубок Елены Исинбаевой 2019». В этом году у нас всё горит и светится! Спортсмены говорили, что им важно ощущение праздника, очень надеюсь у нас получилось его создать! - отметила в своем инстаграме Елена Исинбаева.

isinbaevayelena В Волгограде сотни юных спортсменов борются за Кубок Елены Исинбаевой

ИСТОЧНИК KP.RU