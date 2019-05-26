В Астрахани с девятого этажа выпала женщина

СЕГОДНЯ 16:21 2019-05-26T16:21:29+03:00

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Трагедия произошла в Кировском районе Астрахани утром 25 мая. На улице Барсовой насмерть разбилась пожилая женщина. Старушка выпала с квартиры, расположенной на девятом этаже высотки. Случайность или преднамеренность, теперь выясняют следователи.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, пожилая женщина 1926 года рождения предположительно вышла на балкон и упала именно оттуда. Ее тело обнаружила дочь, которая проживала вместе с пенсионеркой. Она и вызвала «скорую». Однако, медики ничем уже помочь пострадавшей не смогли. От полученных травм бабушка скончалась до приезда врачей.

- Сейчас следоватеи Кировского района Астрахани проводят проверку по данному факту. Устанавливают все обстоятельства смертельного происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточняют в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU