Волгоградцам советуют не забывать о йоде, чтобы избежать заболеваний щитовидной железы

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-26T15:01:57+03:00

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Заболевания щитовидной железы в 2018 году впервые обнаружили медики у более 3,5 тысячи волгоградцев. Среди тех, у кого возникли проблемы, 22,7% детей, 12,6% подростков, в основном все же сталкиваются с подобным взрослые жители области. Среди болезней щитовидной железы больше четверти - 27,5% или 986 случаев - приходится на эндемический зоб, связанный с недостатком йода. Медики отмечают, что большинство заболеваний щитовидной железы излечимо, а часть из них можно предотвратить, вовремя устранив дефицит йода.

В первую очередь, медики советуют использовать йодированную соль. Настоящий кладезь - морская капуста в холодном виде. Много йода и в рыбе, морепродуктах. Но учтите, при высокой температуре йод испаряется. А вот препараты йода нежелательно принимать без обследование щитовидной железы. Ведь нехватка и передозировка йода одинаково опасны.

В целом взрослому человеку требуется 150 мкг йода в сутки (в 100 граммах морской капусты его 50 мкг). Для малышей от 2 до 6 лет потребность меньше - 90 мкг, для школьников от 7 до 12 лет - 120. Больше всего йода необходимо организму беременных и кормящих женщин - 200 мкг.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном роспотребнадзоре, также в структуре заболеваний щитовидной железы среди волгоградцев больше 28% приходится на другие формы нетоксического зоба, еще 20,7% - на субклинический гипотиреоз.

ИСТОЧНИК KP.RU