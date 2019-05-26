Мотоциклист пострадал в массовом ДТП в Волгограде

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-26T11:16:04+03:00

Всего на дорогах области за сутки произошло пять серьезных ДТП. Фото: Иван ВИСЛОВ

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ДТП с участием трех автомобилей и мотоцикла произошло ночью в Ворошиловском районе Волгограда. Около полуночи 68-летний мужчина на грузовике «Фотон 37026» врезался в мотоцикл «Сузуки» на перекрестке улиц Ростовской и Череповецкой. Удар был настолько сильным, что мотоцикл закрутило на дороге и отбросило на несколько метров. При этом он зацепил сначала находившуюся рядом «Мазда 6», а затем раритетную «Чайку». По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель грузовика не уступил дорогу мотоциклу.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, 27-летний мотоциклист получил серьезные травмы, сейчас он в больнице.

А в полдень в Волжском напротив дома №85 на улице Пушкина неизвестный автомобиль сбил 80-летнего велосипедиста. Сейчас дедушка в больнице - он получил множество травм. Водитель с места ДТП скрылся. Его разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU