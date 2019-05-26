СЕГОДНЯ 10:10 2019-05-26T10:10:08+03:00

С 27 и 29 мая 2019 на две недели останутся без горячей воды жители Центрального и Советского районов [адреса]

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Коммунальщики готовятся к новому отопительному сезону, ремонтируют котельные и теплотрассы. А жители Волгограда от нескольких дней до пары недель сидят без горячей воды и моются в тазиках. В конце мая отключат горячую воду в двух районах Волгограда – с 27 мая 2019 в Центральном и с 29 мая 2019 Советском. Останутся без удобств горожане на две недели.

Как сообщили «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения», отключения горячей воды в Центральном районе продлятся с 27 мая по 7 июня 2019 и затронут более сорока домов на 14 улицах, в том числе на 7-й Гвардейской, Глазкова, Дымченко, Советской, Чуйкова, проспекте Ленина.

В Советском районе отключения будут более масштабными. С 29 мая по 11 июня 2019 без горячей воды останутся семьдесят домов на 15 улицах, в том числе на Владимирской, Гвоздкова, Казахской, Комарова, Малиновской, Я. Купалы и проспекте Университетском.

Полный график отключения горячей воды в мае 2019 в Волгограде (адреса).

ИСТОЧНИК KP.RU