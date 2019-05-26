2019-05-26T10:10:08+03:00
Недвижимость

В конце мая отключат горячую воду в двух районах Волгограда

С 27 и 29 мая 2019 на две недели останутся без горячей воды жители Центрального и Советского районов [адреса]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Без удобств придется жить две недели.Без удобств придется жить две недели.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Коммунальщики готовятся к новому отопительному сезону, ремонтируют котельные и теплотрассы. А жители Волгограда от нескольких дней до пары недель сидят без горячей воды и моются в тазиках. В конце мая отключат горячую воду в двух районах Волгограда – с 27 мая 2019 в Центральном и с 29 мая 2019 Советском. Останутся без удобств горожане на две недели.

Как сообщили «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения», отключения горячей воды в Центральном районе продлятся с 27 мая по 7 июня 2019 и затронут более сорока домов на 14 улицах, в том числе на 7-й Гвардейской, Глазкова, Дымченко, Советской, Чуйкова, проспекте Ленина.

В Советском районе отключения будут более масштабными. С 29 мая по 11 июня 2019 без горячей воды останутся семьдесят домов на 15 улицах, в том числе на Владимирской, Гвоздкова, Казахской, Комарова, Малиновской, Я. Купалы и проспекте Университетском.

Полный график отключения горячей воды в мае 2019 в Волгограде (адреса).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградцам советуют не забывать о йоде, чтобы избежать заболеваний щитовидной железы
Мотоциклист пострадал в массовом ДТП в Волгограде
Перекрытия дорог 26 мая в Волгограде
«Ротор» проиграл «Чертаново» последний матч сезона со счетом 1:2
Хирурги стационарного отделения больницы №25 провели за год 2400 операций
Организатора покушения на Андрея Бочарова допрашивают волгоградские следователи
МЧС предупреждает волгоградцев о грядущей жаре и высокой пожароопасности
Волгоградцы завоевали пять медалей и спецприз на конкурсе WorldSkillsRussia
Астраханка Рената Таирова вошла в девятку победителей «Голос. Дети»
По окончании ФНЛ "Ротор" отправится на сборы в Кисловодск
Дом Павлова в Волгограде назвали «домом образцового содержания»
Осторожно, ботулизм: волгоградцы стали чаще травиться вяленой рыбой
Полиция наградила волжанина, защитившего детей от пьяного мужика
Волгоградец на «ВАЗ» не уступил дорогу «Камазу» и чуть не угробил 7-летнего ребенка
Семьсот спортсменов приехали в Волгоград бороться за Кубок Исинбаевой
Под Волгоградом танкисты поиграли в биатлон
В Волгограде возле храма на Дар-горе сделают парк
В фонтан «Искусство» в Волгограде установят 14 насосов и 98 подводных светильников
В Камышине Фестиваль театров малых городов России открыл Евгений Миронов
К матчу Ротор-Чертаново в Волгограде усилят работу трамваев и троллейбусов
В Астрахани спустили на воду первый российский пятизвездочный лайнер
Мэрии Волгограда суд дал полгода на прочистку ливневок
Волгоградская область получила 176 миллионов рублей на расселение аварийных домов
В Волгограде мотоцикл протаранил три машины на 2-й Продольной
В Астрахани 18-летних экстремистов, готовивших националистов-боевиков, арестовали на 2 месяца