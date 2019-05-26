Перекрытия дорог 26 мая в Волгограде

СЕГОДНЯ 09:19 2019-05-26T09:22:04+03:00

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В воскресенье, 26 мая 2019 года, в Волгограде вновь пройдет большой весенний велопарад. Из-за этого автомобилистам на пару часов придется уступить дороги людям на велосипедах. С 12.00 до 14.00 перекроют дороги на улицах Даугавской и Петроградской Советском районе и местный проезд проспекта Ленина у Царицынской оперы на Красном. На время движения колонны велосипедистов 26 мая с 13.00 до 15.00 перекроют отдельные полосы проспекта Ленина по направлению в центр города от проспекта Металлургов до улицы Краснознаменской, по направлению с юга в центр города будут частично закрыты для автомобилей улицы Электролесовская, Рабоче-Крестьянская и Астраханский мост.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, площадь Павших борцов освободят для велосипедистов с утра до 15.00 26 мая 2019.

Стартует велопарад в 13 часов от ДК Советского района и от Царицынской оперы. Финиш, концерт и конкурсы - на площади Павших борцов. Довезти велосипед до места старта и обратно в электричках, трамваях и троллейбусах в этот день можно будет бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU