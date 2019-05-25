«Ротор» проиграл «Чертаново» последний матч сезона со счетом 1:2

СЕГОДНЯ 17:36 2019-05-25T19:07:04+03:00

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Матч 25 мая на стадионе "Волгоград Арена" был интересен поклонникам волгоградского футбола по двум причинам. Во-первых - это последняя игра сезона сезона 2018/2019 лиги Олимп-Первенство ФНЛ и хотелось ее выиграть. Во-вторых, соперник попался очень интересный. Новая команда «Чертаново» стала сюрпризом этого сезона. Молодые футболисты играют в атакующий футбол, правда, при этом и пропускают не мало.

Ротор опустился на 11 место турнирной таблицы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Матч москвичи начали в своем стиле. Они пытались атаковать, но роторовцы перехватывали атаки и заработали несколько угловых. Вот только реализовать они их не смогли. Сумели это сделать соперники. Сначала Пруцев сумел почти забить – мяч прошел в нескольких сантиметрах от штанги. Ну а следом через 15 минут Ежов красиво отправил мяч в наши ворота.

Наши смогли только один раз реализовать до конца острый момент у ворот соперника.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы несколько раз имели реальную возможность ответить команде Чертаново красивым голом. И даже забили, но судья посчитал, что наши сфолили и не засчитал гол.

За Ротор болели 17 тысяч зрителей: от мала до велика.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во втором тайме продолжились взаимные атаки. На 63 минуте Пруцев все-таки пробил наши ворота. Счет стал 2:0. Болельщики как могли поддерживали наших ребят. На стадион в этот день, отказавшись от шашлыков и дач, пришли 17 тысяч любителей футбола. И Султонов на 85 минуте забивает красивый мяч. Правда, все попытки сравнять счет закончились фиаско. Наша команда проигрывает со счетов 1:2. Ротор скатывается на 11 место турнирной таблицы. Но остается в ФНЛ.

В июне команда отправится в Кисловодск на межсезонные сборы и проведет там несколько матчей. Еще больше фото с матча смотрите здесь.

Игроки поблагодарили фанатов за поддержку.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU