Хирурги стационарного отделения больницы №25 провели за год 2400 операций

СЕГОДНЯ 16:13 2019-05-25T16:13:51+03:00

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Больница №25 за последние несколько лет сильно изменилась. К чемпионату мира по футболу здесь провели глобальный ремонт. Построили отдельное здание для стационарного отделения скорой медицинской помощи. На территории клиники оборудовали вертолетную площадку, благодаря которой активно работает санавиация. И за первый год работы стационар скорой медицинской помощи больницы №25 принял 54 тысячи пациентов. 23 тысячи обошлись без госпитализации, их обследовали на новейшем оборудовании в профильных отделениях. Ежедневно врачи учреждения принимают в среднем по 148 человек в день. Максимальная же нагрузка – 254 человека. В основном в больницу попадали на «скорой», кого-то привозили родные.

В отделении работают две операционные. Это дает возможность при авариях помогать одновременно двум пациентам. Как сообщили "КП-Волгоград" в облздраве, в подразделении за год провели более 2400 операций.

ИСТОЧНИК KP.RU