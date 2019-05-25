2019-05-25T15:37:55+03:00
Происшествия

Организатора покушения на Андрея Бочарова допрашивают волгоградские следователи

Евгения Ремезова этапировали в Волгоград
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Покушение на губернатора готовили из-за его профессиональной деятельности.Покушение на губернатора готовили из-за его профессиональной деятельности.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

В Волгограде расследуется одно из самых громких дел за последнее время. К нам из Москвы этапировали Евгения Ремезова, которого подозревают в покушении на жизнь губернатора. Уголовное дело возбуждено по двум статьям: умышленное повреждение чужого имущества, покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности.

Сейчас его допрашивают следователи. Уже точно известно, что 16 ноября 2016 года несколько человек пробрались во двор дома, где живет с семьей Андрей Бочаров. Злоумышленники попытались поджечь одну из стен. Сделали это, скорее всего, из-за должности главы региона. По факту покушения возбудили уголовное дело и через два года вышли на преступников – пятерых волгоградцев. Все они члены ОПГ под руководством Евгения Ремезова. Мужчина арендовал задешево площадь Центрального рынка, а потом сдавал в субаренду, получая огромную прибыль. Когда новый губернатор стал наводить порядок в сфере торговли, и возвращать в муниципальную собственность торговые объекты, Ремезов стал терпеть убытки.

Устранить неудобного чиновника он поручил четверым своим сообщникам, а сам укатил заграницу, чтобы отвести от себя подозрения.

В Москве задержан организатор покушения на жизнь губернатора Волгоградской области.

Кстати, ОПГ Ремезова подозревают и в других серьезных преступлениях.

- 23 мая главу группировки арестовали в Москве, а на следующий день конвоировали в Волгоград. Следователи собирают доказательную базу, чтобы передать дело в суд, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хирурги стационарного отделения больницы №25 провели за год 2400 операций
МЧС предупреждает волгоградцев о грядущей жаре и высокой пожароопасности
Волгоградцы завоевали пять медалей и спецприз на конкурсе WorldSkillsRussia
Астраханка Рената Таирова вошла в девятку победителей «Голос. Дети»
По окончании ФНЛ "Ротор" отправится на сборы в Кисловодск
Дом Павлова в Волгограде назвали «домом образцового содержания»
Осторожно, ботулизм: волгоградцы стали чаще травиться вяленой рыбой
Полиция наградила волжанина, защитившего детей от пьяного мужика
Волгоградец на «ВАЗ» не уступил дорогу «Камазу» и чуть не угробил 7-летнего ребенка
Семьсот спортсменов приехали в Волгоград бороться за Кубок Исинбаевой
Под Волгоградом танкисты поиграли в биатлон
В Волгограде возле храма на Дар-горе сделают парк
В фонтан «Искусство» в Волгограде установят 14 насосов и 98 подводных светильников
В Камышине Фестиваль театров малых городов России открыл Евгений Миронов
К матчу Ротор-Чертаново в Волгограде усилят работу трамваев и троллейбусов
В Астрахани спустили на воду первый российский пятизвездочный лайнер
Мэрии Волгограда суд дал полгода на прочистку ливневок
Волгоградская область получила 176 миллионов рублей на расселение аварийных домов
В Волгограде мотоцикл протаранил три машины на 2-й Продольной
В Астрахани 18-летних экстремистов, готовивших националистов-боевиков, арестовали на 2 месяца