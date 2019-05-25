Организатора покушения на Андрея Бочарова допрашивают волгоградские следователи

СЕГОДНЯ 15:37 2019-05-25T15:37:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде расследуется одно из самых громких дел за последнее время. К нам из Москвы этапировали Евгения Ремезова, которого подозревают в покушении на жизнь губернатора. Уголовное дело возбуждено по двум статьям: умышленное повреждение чужого имущества, покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности.

Сейчас его допрашивают следователи. Уже точно известно, что 16 ноября 2016 года несколько человек пробрались во двор дома, где живет с семьей Андрей Бочаров. Злоумышленники попытались поджечь одну из стен. Сделали это, скорее всего, из-за должности главы региона. По факту покушения возбудили уголовное дело и через два года вышли на преступников – пятерых волгоградцев. Все они члены ОПГ под руководством Евгения Ремезова. Мужчина арендовал задешево площадь Центрального рынка, а потом сдавал в субаренду, получая огромную прибыль. Когда новый губернатор стал наводить порядок в сфере торговли, и возвращать в муниципальную собственность торговые объекты, Ремезов стал терпеть убытки.

Устранить неудобного чиновника он поручил четверым своим сообщникам, а сам укатил заграницу, чтобы отвести от себя подозрения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/710740" frameborder="0"></iframe> В Москве задержан организатор покушения на жизнь губернатора Волгоградской области.

Кстати, ОПГ Ремезова подозревают и в других серьезных преступлениях.

- 23 мая главу группировки арестовали в Москве, а на следующий день конвоировали в Волгоград. Следователи собирают доказательную базу, чтобы передать дело в суд, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU