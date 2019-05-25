2019-05-25T15:28:53+03:00
Общество

МЧС предупреждает волгоградцев о грядущей жаре и высокой пожароопасности

Столбик термометра поднимется до тридцати градусов выше ноля
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцев просят воздержаться от походов в лес!Волгоградцев просят воздержаться от походов в лес!Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Сегодня волгоградцы еще наслаждаются прохладой и теплым летним дождиком, но на смену уже идет тридцатиградусная жара. МЧС по Волгоградской области выдало предупреждение о высокой пожароопасности.

Погода с 26 по 28 мая по области будет разной: где-то еще будет греметь гроза, местами пройдут дожди, кое-где даже сильные ливни. А местами и не капнет, при этом столбик термометра поднимется выше +25 градусов. Так, 27 мая днем воздух прогреется до +22...+27º, но еще сохранится влажная погода. А уже 28 мая тучи уйдут и по всей области без осадков. Столбик термометра ко вторнику поднимется +25...+30 градусов. По сообщению Волгоградского ЦГМС, в отдельных северо-восточных районах Волгоградской области (Руднянский, Жирновский, северная часть Палласовского района, Николаевский, Старополтавский, Быковский) ожидается чрезвычайная пожароопасность-5 класс горимости леса (ОЯ).

- Рекомендуем жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов. Если вы всё же оказались в лесу, помните – причиной пожара может стать элементарное пренебрежение правилами пожарной безопасности, - напоминают в ГУ МЧС по Волгоградской области. - Помните, лучше всего можно сберечь лес – предотвратить его гибель.

При возникновении пожара немедленно звоните по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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