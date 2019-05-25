2019-05-25T13:43:24+03:00
Общество

Волгоградцы завоевали пять медалей и спецприз на конкурсе WorldSkillsRussia

А Волгоградский технологический колледж попал в ТОП-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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В Казани определили победителей VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia. Волгоградская области выступила очень достойно: наши ребята завоевали пять медалей: два золота, два серебра и бронзу.

Золотую медаль среди юниоров и серебряную в числе молодых профессионалов по компетенции «Малярные и декоративные работы» завоевали студентки Волгоградского строительного техникума Дарья Щепелева и Вероника Николаева. Еще одно «серебро» у Аллы Рубаненко из Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли за «Выпечку осетинских пирогов». «Бронза» в компетенции «Лабораторный медицинский анализ» досталась волгоградке Елизавете Ермихиной из медколледжа. А старшая медсестра горбольницы № 4 Ольга Карпова завоевала золотую медаль в компетенции «Медицинский и социальный уход» в финале состязаний для специалистов старше 50 лет «Навыки мудрых». Отдельную награду - медальон за профессионализм - получила Полина Яблочкина из Волгоградского технологического колледжа за успешное участие в компетенции «Организация экскурсионных услуг».

Кроме того, Волгоградский технологический колледж по итогу конкурса попал в ТОП-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы».

- Победители и призеры будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia. Они получат возможность защитить честь нашей страны на чемпионате мира в Шанхае в 2021 году и на чемпионате Европы EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году. Представители нынешнего состава национальной сборной представят Россию на чемпионате мира в Казани. В составе команды — студентка Волгоградского строительного техникума Валерия Балванова, - рассказывают в администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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