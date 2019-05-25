2019-05-25T11:42:12+03:00
Телевизор

Астраханка Рената Таирова вошла в семерку победителей «Голос. Дети»

Девочка получила в качестве приза 1 миллион рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички Ренаты Таировой.Фото с личной странички Ренаты Таировой.
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После громкого скандала, который разгорелся вокруг победительницы последнего шоу «Голос. Дети», организаторы решили устроить спецвыпуск для финалистов конкурса. Напомним, по подсчетам голосов победу в этом году завоевала Микелла Абрамова - дочь певицы Алсу. Но вскоре вскрылись махинации с массовыми звонками и смс-сообщениями, благодаря которым девочка и завоевала главный приз. Чтобы восстановить справедливость, и было принято решение провести для всех финалистов еще один праздничный спецвыпуск. Пригласили всех девятерых конкурсантов, дошедших до финала, в том числе и астраханку Ренату Таирову. Приняли приглашение все, кроме Микеллы, она отказалась. Вчера, 24 мая, по окончании спецвыпуска огласили нового финалиста телешоу.

Точнее финалистов: победителями стали все девять юных вокалистов. Все они получили награды и спецпризы - по 1 миллиону рублей. Кроме того, всем победителям, в том числе и Ренате Таировой предоставится возможность записать свои синглы в студии Universal.

Астраханка Рената Таирова выиграла в телешоу Голос.Дети - Сезон 6.

«Ренаточка, ты лучшая! Ты - мой победитель с первых выпусков», «Рената, ты покорила мое сердце. Умничка, достойная победа!», «Как поет, за душу берет! Ты достойная этой победы», - засыпают комплиментами и поздравлениями поклонники таланта юной Ренаты.

«Комсомолка» присоединяется к этим поздравлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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