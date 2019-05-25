По окончании ФНЛ "Ротор" отправится на сборы в Кисловодск

СЕГОДНЯ 11:03 2019-05-25T11:14:17+03:00

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Сезон Олимп-Первенство ФНЛ 2018/2019 еще не закончился (завтра, 25 мая, «Ротор» проведет на «Волгоград Арене» последнюю игру с ФК «Чертаново), а в волгоградском клубе уже готовятся к межсезонным сборам. И уже известно, что в июне команда отправится в Кисловодск.

В этом году сине-голубые надежно закрепились в середине турнирной таблицы, а значит, выбывание им не грозит и надо думать о следующем сезоне. Но первым делом, конечно же, у футболистов будет отпуск. Правда, отдыхать будут недолго: уже 5 июня команда отправится в Ставропольский край в город Кисловодск на первый сбор. Подтверждает это документация, представленная на сайте Госзакупок. Из нее следует, что «Ротор» разместится в пансионате «Скала», а тренировочные процессы будут проходить на базе центра имени Романенко. Обойдется это бюджету области 1,682 миллиона рублей.

На сборы отправятся 37 человек, в их числе игроки, тренерский штаб и административный персонал. Первый сбор в Кисловодске пройдет с 5 по 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU