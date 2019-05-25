2019-05-25T11:14:17+03:00
Спорт

По окончании ФНЛ "Ротор" отправится на сборы в Кисловодск

Обойдется подготовка футболистов бюджету Волгоградской области в 1,7 миллиона рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото ФК "Ротор".Фото ФК "Ротор".
Изменить размер текста:

Сезон Олимп-Первенство ФНЛ 2018/2019 еще не закончился (завтра, 25 мая, «Ротор» проведет на «Волгоград Арене» последнюю игру с ФК «Чертаново), а в волгоградском клубе уже готовятся к межсезонным сборам. И уже известно, что в июне команда отправится в Кисловодск.

В этом году сине-голубые надежно закрепились в середине турнирной таблицы, а значит, выбывание им не грозит и надо думать о следующем сезоне. Но первым делом, конечно же, у футболистов будет отпуск. Правда, отдыхать будут недолго: уже 5 июня команда отправится в Ставропольский край в город Кисловодск на первый сбор. Подтверждает это документация, представленная на сайте Госзакупок. Из нее следует, что «Ротор» разместится в пансионате «Скала», а тренировочные процессы будут проходить на базе центра имени Романенко. Обойдется это бюджету области 1,682 миллиона рублей.

На сборы отправятся 37 человек, в их числе игроки, тренерский штаб и административный персонал. Первый сбор в Кисловодске пройдет с 5 по 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Астраханка Рената Таирова вошла в семерку победителей «Голос. Дети»
Дом Павлова в Волгограде назвали «домом образцового содержания»
Осторожно, ботулизм: волгоградцы стали чаще травиться вяленой рыбой
Полиция наградила волжанина, защитившего детей от пьяного мужика
Волгоградец на «ВАЗ» не уступил дорогу «Камазу» и чуть не угробил 7-летнего ребенка
Семьсот спортсменов приехали в Волгоград бороться за Кубок Исинбаевой
Под Волгоградом танкисты поиграли в биатлон
В Волгограде возле храма на Дар-горе сделают парк
В фонтан «Искусство» в Волгограде установят 14 насосов и 98 подводных светильников
В Камышине Фестиваль театров малых городов России открыл Евгений Миронов
К матчу Ротор-Чертаново в Волгограде усилят работу трамваев и троллейбусов
В Астрахани спустили на воду первый российский пятизвездочный лайнер
Мэрии Волгограда суд дал полгода на прочистку ливневок
Волгоградская область получила 176 миллионов рублей на расселение аварийных домов
В Волгограде мотоцикл протаранил три машины на 2-й Продольной
В Астрахани 18-летних экстремистов, готовивших националистов-боевиков, арестовали на 2 месяца