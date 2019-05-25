Дом Павлова в Волгограде назвали «домом образцового содержания»

СЕГОДНЯ 10:45 2019-05-25T10:45:59+03:00

За последние два года в этом доме обновили фасад и кровлю, а также двор. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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Дом Павлова всегда был в центре внимания в Волгограде. Легендарный дом, в котором 58 дней держали оборону советские бойцы во время Великой Отечественной войны, уже имел статус объекта культурного наследия. А теперь у него появилась еще одна табличка - «Дом образцового содержания». Кстати, это вторая многоэтажка в Волгоградской области, которая удостоена такого статуса. В список самых благоустроенных МКД России входит девятиэтажка из Волжского, расположенная на улице Оломоуцкого, 35А.

Вручал документ, подтверждающий этот статус, жильцам дома председатель правления госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

- Ваш дом — это историческая ценность, память. То, что он сохранился в таком прекрасном состоянии, - это заслуга волгоградцев, которые здесь жили с той поры, как его восстановили. Дому, как любому организму, нужно капитально ремонтироваться, и я громадные слова благодарности хочу выразить вашему управдому - благодаря ее большому вкладу это все получилось. Желаю, чтобы вы жили всегда счастливо и только радостные события здесь происходили, - пожелал Цицин жильцам легендарного волгоградского дома.

Напомним, в 2017-м у дома по программе «Формирование комфортной городской среды» полностью обновили двор. А в 2018-м по программе капремонта регоператор полностью обновил кровлю и фасад.

ИСТОЧНИК KP.RU