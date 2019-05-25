Осторожно, ботулизм: волгоградцы стали чаще травиться вяленой рыбой

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-25T10:08:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В последнее время в Волгоградской области возросло число людей, которые поступили в больницы с явными признаками ботулизма. Причем, как выяснилось, отравились они не консервами, как это чаще бывало, а вяленой рыбой, которой сегодня торгуют на рынках и вдоль дорог. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областном комитете здравоохранения.

- Ботулизм - опасное заболевание, это специфическое отравление токсинами бактерий ботулизма, протекающее с тяжелым поражением центральной нервной системы. Первыми симптомами являются общая слабость, сухость во рту, шаткая походка, головная боль, часто желудочно-кишечные расстройства. Затем появляются туман перед глазами, двоение, параличи мимических мышц, отвисание нижней челюсти, сиплый голос, невнятная гнусавая речь, афония, затруднение и невозможность глотания, - поясняют в облздраве.

Болезнь развивается стремительно, и может даже привести к смерти уже в первые сутки заболевания. Поэтому человек с похожими признаками в срочном порядке должен быть госпитализирован!

- Не покупайте рыбу и закатанные в банки овощи и грибы у случайных продавцов! Если один из членов семьи заболевает, все домочадцы, питавшиеся одинаковой с ним пищей, нуждаются во введении профилактической сыворотки и врачебном наблюдении в течение 10 суток. Обязательно следует продезинфицировать посуду, из которой ел больной, его одежду. Вызывайте врача при любом недомогании! - акцентируют в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU