Полиция наградила волжанина, защитившего детей от пьяного мужика

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-25T09:45:30+03:00

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18-летнего парня из Волжского Никиту Водянова пригласили в полицию, чтобы поблагодарить. Да, вы не ослышались. Правоохранители вручили ему благодарность, а все за то, что не прошел мимо драки, что вступился за детей и буквально «отвоевал» их у нетрезвого мужчины.

Напомним, эта неприятная история случилась неделю назад на детской площадке, расположенной по улице Большевистская,7. Как обычно там играла местная детвора: мальчишки постарше на горке, те, что поменьше - у качели. В какой-то момент малыши решили поменяться со старшими местами, но в ответ получили отказ. Один из тех, что поменьше показал неприличный жест, за что его и прогнали. Но на этом конфликт не закончился, вступиться за обиженного хулигана пришел на площадку пьяный папаша. Он и набросился на 10-летних мальчишек с кулаками. Бил так, что у одного ребенка на голове остались синяки и гематомы.

И неизвестно, чем бы закончилась эта неравная драка, если б не Никита Водянов, который вступился за детей. Он не побоялся нетрезвого взрослого мужика и прогнал его с детской площадки.

- Благодарственное письмо «За активную гражданскую позицию и неравнодушие» парню вручил замначальника Управления, подполковник внутренней службы Дмитрий Гончаревич, - рассказывают в УМВД по Волжскому.

А еще Никита будет номинирован на участие в ежегодном конкурсе ГУ МВД России по Волгоградской области «Народный дозор-2019». Кстати, молодой человек учится на юридическом факультете и мечтает стать полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU