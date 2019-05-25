Волгоградец на «ВАЗ» не уступил дорогу «Камазу» и чуть не угробил 7-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 09:19 2019-05-25T09:19:01+03:00

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За прошедшие сутки, 24 мая, на дорогах Волгоградской области произошло шесть крупных ДТП, в которых пострадали 14 человек. Семеро из них оказались в больнице из-за столкновения маршрутки и малолитражки в центре Волгограда. Еще двое, в том числе ребенок, из-за халатности 59-летнего водителя «ВАЗ-2114» Этот мужчина на улице Рабоче-Крестьянская решил повернуть налево, но не убедился в безопасности маневра. А по встречной полосе в этот момент ехал «Камаз». Грузовик врезался в легковушку как раз в пассажирскую сторону, где сидел 7-летний мальчишка. Итог печален: сам горе-водитель и ребенок - в больнице.

А примерно в час дня в больницу с места ДТП увезли и двух пенсионеров: 68-летнего мужчину и 69-летнюю женщину. Эта авария случилась на юге Волгограда на Третьей Продольной магистрали. Пожиллой водитель на «ВАЗ-210740» так разогнался, что не справился с управлением и врезался в припаркованный у обочины грузовой автомобиль «Фред-Лайнер» с полуприцепом.

ИСТОЧНИК KP.RU